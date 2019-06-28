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Бизнес

Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения

Подключая телевидение aitv network за 2 тысячи 500 сомов, вы можете сэкономить до 1 тысячи 500 сомов.

Вместо 350 сомов в месяц (обычная цена за два пакета) вы платите всего 225 сомов.

В течение года компания каждый месяц возвращает вам на баланс по 125 сомов.

Чтобы стать участником акции, нужно оставить заявку по телефону или WhatsApp 0770 111 306.

В течение одного-двух рабочих дней к вам приедет бригада специалистов, которым нужно обеспечить доступ к месту установки оборудования.

Подробнее о телевидении aitv можно узнать на сайте в разделе «Подключение».

О других акциях и предложениях компании вы можете узнать по телефонам: 0312 306 111, 0556 306 008, 0776 306 008, 0703 306 008, WhatsApp 0770 111 306.
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