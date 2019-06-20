ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов

ОАО «Международный аэропорт «Манас» оказало спонсорскую помощь для приобретения девяти промышленных швейных машинок общественному фонду «Прав защиты детей-сирот».

Торжественное открытие первого швейного цеха состоялось 19 июня 2019 года в Бишкеке. Директор ОФ «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев в своем выступлении рассказал, что проект реализуется с целью обучения и трудоустройства выпускников детских домов.

По его словам, в рамках проекта «Открытие швейного цеха при фонде» для выпускников детских домов откроются новые возможности роста и развития, а также будет оказано содействие в их социальной адаптации.

В свою очередь директор Бишкекского филиала ОАО «МАМ» Мирлан Бегалиев отметил, что компания поддержала данный проект, учитывая его социальную направленность.

Как сообщили в фонде, уже поступают первые заказы на постельное белье. В цехе будут работать более 20 человек. А чтобы ребята не пропускали учебу, будет составлен гибкий график работы. Также планируется открыть социальный магазин, где каждый желающий сможет купить товары легкой промышленности.