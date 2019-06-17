27 премиальных каналов в подарок при подключении телевидения aitv network

Подключая телевидение aitv network, вы сможете смотреть бесплатно в течение года 27 премиальных каналов.

Компания aitv network объявляет о новой акции.

Теперь при подключении телевидения от aitv network вы получите пакет Premium в подарок.

Поторопитесь! Срок действия акции ограничен.

Пакет Premium добавляется к основному пакету Standart и предоставляет возможность смотреть все каналы пакета Standart и 25 увлекательных и интересных каналов. Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными каналами будут интересны для всей семьи.

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.