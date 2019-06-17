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Бизнес

В Аламединском районе установлены границы между двумя айыльными аймаками

«В результате межмуниципального сотрудничества двух айыльных аймаков мы смогли установить границы между ними, — сообщил глава Аламединского айыльного аймака Найзабек Кольбаев. — Решение одного из важных вопросов местного значения позволит развивать инфраструктуру, ремонтировать и благоустраивать дороги, а также планировать маршруты муниципального общественного транспорта».

После утверждения и корректировки границ местным кенешем было разработано и утверждено положение о дальнейшей реализации важных вопросов местного значения.

Найзабек Кольбаев также отметил, что теперь возможно создание муниципальных предприятий и новых рабочих мест.

Как пример эффективного муниципального предприятия глава аймака рассказал об успешной работе трех муниципальных служб, которые полностью обеспечивают себя и даже дают прибыль местному бюджету.
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