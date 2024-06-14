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Общество

Минсельхоз хочет вернуть участки, незаконно отданные частникам в селе Байтик

Проведена внеплановая проверка в водоохранной зоне реки Ала-Арчи, проходящей через дачу «Швейник» в Байтикском айыл окмоту Аламединского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Установлено, что восемь земельных участков незаконно переданы в частную собственность, а значит не соблюдены статья 92 Земельного кодекса, статьи 85 и 69 Водного кодекса и «Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в КР».

По итогам проверки Служба земводнадзора подала исковое заявление в Аламединский районный суд о возврате государству земельных участков. Идет судебный процесс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296676/
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