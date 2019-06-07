«Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру

«Бакай Банк» с 1 мая 2019 года запустил новую услугу «Персональный консьерж». Она предоставляется всем клиентам, имеющим привилегированные карты Visa Gold от «Бакай Банка».

Фото «Бакай Банка». Начальник управления платежных систем ОАО «Бакай Банк» Чингиз Ташмамбетов

«Персональный консьерж» — это круглосуточный сервис, который может стать вашим личным помощником в любых вопросах. «Консьерж» — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любом уголке мира будет готов выполнить ваше поручение, предоставить исчерпывающую информацию и помочь с бронированием и оплатой необходимой вам услуги с вашей карты. О всех преимуществах новой услуги рассказал начальник управления платежных систем ОАО «Бакай Банк» Чингиз Ташмамбетов.

«Персональный консьерж» — эксперт в области стиля жизни и путешествий на расстоянии одного телефонного звонка. Он может обслуживать на русском и английском языках в любой точке планеты. Сервис абсолютно бесплатный для держателей привилегированных карт Visa от «Бакай Банка». Просто позвоните по номеру +996 312 962581, и ваш личный помощник сделает все за вас!

«В XXI веке, где нужно все решать качественно и оперативно, услуга «Персональный консьерж» незаменима. Ни для кого не секрет, что практически любую информацию мы ищем в интернете, затрачивая на это много сил и времени. Но все это может сделать за вас «Персональный консьерж», который предоставит вам исчерпывающую информацию как из интернета, так и по своим личным программам. Также он может быть и незаменимым помощником в повседневных делах», — отметил Чингиз Ташмамбетов.

Что же может ваш «Персональный консьерж»

1 Организовать путешествия «Консьерж» с удовольствием поможет с любыми аспектами путешествия: поиск и покупка авиа- и железнодорожного билета, бронирование гостиниц, организация трансфера, аренда автомобиля и многое другое.

2 Досуг «Консьерж» может организовать ваш отдых совершенно по-новому. Вы сможете арендовать яхту, вертолет, эксклюзивное авто или скоростной катер. Для вас доступны самые популярные среди гурманов рестораны, развлекательные заведения, театральные и кинопремьеры.



3 Бизнес-услуги «Консьерж» точно и в срок выполнит ваши поручения, напомнит о деле или встрече, организует все для деловых переговоров, сообщит свежие котировки валюты и основные биржевые индексы, разбудит вас в ответственный день.



4 Помощь по дому «Консьерж» будет рад помочь вам в решении проблем, отвлекающих от отдыха или общения с близкими. Он готов взять на себя все домашние заботы: доставка продуктов питания, уборка помещений и услуги прачечной, помощь в бытовых вопросах, организация вызова сантехника, электрика или слесаря.

Чингиз Ташмамбетов сказал, что всем новым клиентам, открывающим карты Visa Gold, «Бакай Банк» автоматически при выдаче карты предоставляет услугу «Персональный консьерж».

«Хотим подчеркнуть, что «Бакай Банк» в связи с вводом новой услуги «Персональный консьерж» не повышает тарифы по привилегированной карте Visa Gold, данная услуга действует на основе имеющихся старых тарифов», — уведомил он.

Поскольку данная услуга предоставляется впервые, сообщил Чингиз Ташмамбетов, клиенты «Бакай Банка», уже имеющие карты Visa Gold, обратившись в любой офис банка, могут получить в пользование услугу «Персональный консьерж» или же позвонить в колл-центр и заказать выездную консультацию специалистов банка по месту требования.

С более подробной информацией по услуге «Персональный консьерж» можно ознакомиться на нашем сайте либо по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.