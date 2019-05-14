ОАО «МАМ» создает условия для комфортного пребывания ЛОВЗ в аэропортах

ОАО «Международный аэропорт «Манас» работает над созданием необходимых условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) в аэропортах.

В международном аэропорту «Манас» круглосуточно работают санитары по транспортировке ЛОВЗ, на которых возложены следующие функции:

сопровождение авиапассажиров с ОВЗ и оказание помощи в перемещении в здании аэровокзала и на территории АВК;

оказание пассажирам с ОВЗ содействия в прохождении пред- и послеполетных формальностей;

оказание помощи авиапассажирам с ОВЗ при посадке/высадке в/из воздушного судна;

транспортировка тяжелобольных, носилочных больных и ЛОВЗ с ограниченной подвижностью в/из воздушного судна;

предоставление специальных средств для передвижения авиапассажиров с ОВЗ на установленной территории АВК;

сопровождение (по желанию пассажира с ОВЗ) до его транспортного средства или общественного транспорта в пределах привокзальной площади.

специальные парковочные места в восточной стороне парковочной зоны С – это ближайшая к аэровокзальному комплексу (АВК) парковочная зона;

амбулаторный лифт для посадки/высадки ЛОВЗ с/на борт воздушного судна;

два лифта около эскалаторов в западном и восточном крыле АВК, где предусмотрены поручни для ЛОВЗ;

три лестничных подъемника в стерильной зоне для передвижения граждан с ОВЗ;

инвалидные кресла-коляски.

Аэропорт также предлагает следующие сервисы для комфортного пребывания ЛОВЗ:

Для получения услуг санитара по транспортировке ЛОВЗ необходимо при покупке авиабилета предупредить представителя авиакомпании о том, что нуждаетесь в помощи санитара ЛОВЗ. По прибытии в аэровокзал обратиться к сотрудникам Службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта «Манас», которые направят вам санитаров.

Внимание! Услуги пассажирам с ограничениями жизнедеятельности на территории аэропортов предоставляются бесплатно.