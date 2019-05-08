Сотрудники ОАО «МАМ» приняли участие в спартакиаде

В главной воздушной гавани страны 3 мая состоялась спартакиада, посвященная 44-й годовщине аэропорта «Манас» и 74-й годовщине празднования Дня Победы.

Основная цель мероприятия — привлечение сотрудников ОАО «МАМ» к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В спартакиаде приняли участие все службы Бишкекского филиала ОАО «МАМ», а также организации, базирующиеся на территории БФ ОАО «МАМ»: таможня «Манас», контрольно-пропускной пост «Манас» (КПП «Манас»), ГП «Кыргыз аэронавигация» (ГП «КАН»), ЗАО «Компания Манас Менеджмент» (ЗАО «КММ») и отдел внутренних дел на воздушном транспорте (ОВД на ВТ).

Соревнования по волейболу, мини-футболу, командному перетягиванию каната, поднятию гири, подтягиванию на перекладине длились несколько часов.

По итогам соревнований общий командный выигрыш достался команде службы организации пассажирских авиаперевозок (СОПАП).

В соревновании по поднятию гири первое место выиграла команда ОВД на ВТ, второе — ЗАО «КММ» и третье — служба авиационной безопасности (САБ).

В соревновании по перетягиванию каната первое место выиграла команда СОПАП, второе — ОВД на ВТ и третье — СИТиС.

По подтягиванию выиграла команда СОПАП. Второе место заняла команда КПП «Манас» и третье — ЗАО «КММ».

По футболу первое место выиграла команда таможни «Манас», второе — КПП «Манас» и третье — ГП «КАН».

По волейболу первое место выиграла команда ЗАО «КММ», второе — САБ и третье — ССРР.