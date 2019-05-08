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Бизнес

Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» в честь 74-й годовщины Великой Победы человечества над фашизмом поздравило ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Председатель правления ОАО «МАМ» Нурлан Акматов вместе с сотрудниками предприятия и профсоюза побывал в гостях у ветеранов — Владимира Колесникова (92 год), Владимира Харитонова (92 год), Елены Колесниковой (88 лет), Ульяны Репиной (93 года) и Галины Зиновьевой.

Председатель правления ОАО «МАМ» поблагодарил ветеранов за Победу и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и мира.

Ветеранам оказали материальную помощь и передали продукты питания.
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