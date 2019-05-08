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Бизнес

Пакет из 27 премиальных каналов в подарок на целый год — акция aitv network

Компания aitv network объявляет о новой акции. Теперь при подключении телевидения от aitv network вы получите пакет Premium в подарок.

Подключая телевидение aitv network, вы сможете смотреть бесплатно в течение года 27 премиальных каналов.

Акция действует с 1 мая 2019 года.

Пакет Premium автоматически добавится к основному пакету Standart.

Standart — основной пакет цифрового телевидения aitv network. В него включены местные каналы (ОТРК, ОТРК Баластан, ОТРК Музыка, НТС, 5 Канал, ЭлТР, Первый, Мир 24), а также подборка отличных телеканалов с разнообразной тематикой для всей семьи: лучшие мультфильмы отечественного и иностранного производства, фильмовые каналы в HD-качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и развлекательные каналы. Всего 80 каналов.

Срок действия акции ограничен. Успейте подключить 27 премиальных каналов без дополнительной оплаты!

Подробная информация о подключении aitv network на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
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