Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс

Компания aitv объявляет весеннюю акцию для своих постоянных и новых абонентов. При подключении телевидения за 2 500 сомов вы получаете 1 500 сомов на баланс.
Чтобы стать участником акции, нужно:
- подключиться к сети телевидения aitv с 20 апреля по 31 мая;
- подключить пакеты «Стандарт» и «Премиум».
Вместо 350 сомов (обычная цена за два пакета) вы платите всего 225 сомов.
В течение года компания возвращает вам по 125 сомов ежемесячно.
Преимущества телевидения от aitv:
- не требуется доступа к интернету;
- подключение к любому ТВ;
- гарантия и сервисное обслуживание;
- установка и монтаж бесплатно.
Поторопитесь! Срок действия акции ограничен.
Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.