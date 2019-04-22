Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс

Компания aitv объявляет весеннюю акцию для своих постоянных и новых абонентов. При подключении телевидения за 2 500 сомов вы получаете 1 500 сомов на баланс.

Чтобы стать участником акции, нужно:

подключиться к сети телевидения aitv с 20 апреля по 31 мая;

подключить пакеты «Стандарт» и «Премиум».

Вместо 350 сомов (обычная цена за два пакета) вы платите всего 225 сомов.

В течение года компания возвращает вам по 125 сомов ежемесячно.

Преимущества телевидения от aitv:

не требуется доступа к интернету;

подключение к любому ТВ;

гарантия и сервисное обслуживание;

установка и монтаж бесплатно.

Поторопитесь! Срок действия акции ограничен.

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.