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Бизнес

Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей

В рамках первого телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан: развитие в регионах» Мобильный оператор О! поделился данными о развитии мобильной экосистемы «Мой О!», которая сегодня включает в себя одновременно и электронный кошелек, и личный кабинет, и онлайн-магазин O!Store.

Напомним, что в 2017 году Мобильный оператор О! совместно с «Грин Телеком Сервис» одним из первых обеспечил доступ абонентам О! к мобильному финансовому сервису — электронному кошельку «О!Деньги», а сегодня он входит в единую экосистему мобильных услуг для абонентов «Мой О!».

Сегодня пользователи «Мой О!» по всей стране, включая регионы, не выходя из дома, могут:

  • пополнять баланс мобильного телефона;
  • совершать безналичные платежи через кошелек «О!Деньги»;
  • оплачивать штрафы в системе «Безопасный город»;
  • оплачивать более 300 услуг, в том числе коммунальные;
  • управлять своими услугами и тарифами;
  • совершать покупки в интернет-магазине O!Store;
  • добавлять и использовать банковские карты.

В настоящее время мобильный электронный кошелек «О!Деньги» уже интегрирован с Национальной платежной системой «Элкарт», что стимулирует развитие безналичных платежей во всех регионах республики.

***

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
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