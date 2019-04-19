Не теряйте связи с родиной. Кыргызские TV-каналы бесплатно в любой точке мира

Отличная новость для наших соотечественников за границей. Компания aitv network запустила мобильное телевидение для тех, кто интересуется событиями в Кыргызстане и культурой нашей страны.
Хотите быть в курсе событий, знать, что происходит в родной стране, или смотреть передачи и фильмы на родном языке? Скачайте приложение AiTV Mobile и наслаждайтесь просмотром.
Уже сегодня независимо от вашего местоположения у вас есть возможность смотреть 20 рейтинговых кыргызских телеканалов.
Еще одна хорошая новость для любителей мобильного телевидения, находящихся в Кыргызстане. Продолжается тестовый период приложения AiTV Mobile, а это значит, что смотреть более 120 каналов можно совершенно бесплатно.
Как подключить?
- установить программное обеспечение AiTV Mobile на смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 необходимо в настройках в указании портала написать адрес http://portal.ott-tv.net);
- ввести логин 1111 и пароль 1111;
- наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.
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