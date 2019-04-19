Не теряйте связи с родиной. Кыргызские TV-каналы бесплатно в любой точке мира

Отличная новость для наших соотечественников за границей. Компания aitv network запустила мобильное телевидение для тех, кто интересуется событиями в Кыргызстане и культурой нашей страны.

Хотите быть в курсе событий, знать, что происходит в родной стране, или смотреть передачи и фильмы на родном языке? Скачайте приложение AiTV Mobile и наслаждайтесь просмотром.

Уже сегодня независимо от вашего местоположения у вас есть возможность смотреть 20 рейтинговых кыргызских телеканалов.

Еще одна хорошая новость для любителей мобильного телевидения, находящихся в Кыргызстане. Продолжается тестовый период приложения AiTV Mobile, а это значит, что смотреть более 120 каналов можно совершенно бесплатно.

Как подключить?

установить программное обеспечение AiTV Mobile на смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 необходимо в настройках в указании портала написать адрес http://portal.ott-tv.net);

ввести логин 1111 и пароль 1111;

наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.

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