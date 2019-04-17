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Бизнес

Мобильный широкополосный 4G LTE-интернет О! пришел еще в 17 населенных пунктов

С начала года мобильный широкополосный интернет 4G LTE от Мобильного оператора О! стал доступен сотням тысяч кыргызстанцев более чем из тысячи отдаленных населенных пунктов страны. Масштабный технический проект по расширению емкости и увеличению охвата сети четвертого поколения продолжается и сейчас. На днях технология 4G LTE от О! стала доступна в поселках следующих областей, охватив высокоскоростным интернетом еще более 30 тысяч кыргызстанцев:

  • Иссык-Кульская область: Талды-Суу, Ичке-Суу, Шаты;
  • Джалал-Абадская область: Ажек, Уч-Булак, Чие, Бюргендю, Кызыл-Кыя;
  • Баткенская область: Кара-Булак, Достук;
  • Ошская область: Керкидан, Адыр;
  • Чуйская область: Татыр, Джель-Арык, Орто-Кайырма, Кошой, Кош-Кашат.

«В числе основных трендов отрасли мы видим стабильную миграцию интернет-трафика в сеть четвертого поколения. Это характерно не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов на всей территории Кыргызстана», — отмечает технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Востребованность услуг на базе LTE-технологии растет кратными темпами, и наша приоритетная задача — обеспечить доступ к 4G-интернету даже в самых отдаленных населенных пунктах регионов.

Антон Коваленко

Ознакомиться с полной картой покрытия сети О! 4G/3G/2G можно на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата». Новости об улучшении качества связи и увеличении скоростей сети О! в других областях Кыргызстана вы найдете в разделе «Развитие сети».

Включи 4G от лидера!

***

4G LTE-сеть О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE в Кыргызстане.
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