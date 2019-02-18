ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за доверие к нашим продуктам

ОСМП, являясь одним из лидеров рынка платежных услуг Кыргызской Республики, информирует своих клиентов и партнеров о положительных итогах работы в 2018 году.

Основываясь на многолетнем опыте сотрудничества и стандартах ведения бизнеса с международными партнерами, используя одну из наиболее надежных, проверенных и независимых IT-платформ, поддерживаемую международным поставщиком программного обеспечения, ОСМП в партнерстве с международными институтами развития готова к реализации принятой стратегии развития цифрового мобильного банка.

Привлеченные в прошлом году инвестиции в уставный капитал компании от нового инвестора в размере 28 761 600 сомов позволили существенно усилить баланс, снизить размер обязательств, внедрить принципы международных стандартов финансового учета.

Все платежи проводятся в установленные договорами сроки. Международное независимое программное обеспечение, предоставляющее работу платежных терминалов, платежного шлюза, агентского программного сопровождения, полностью под контролем международного сервис-провайдера функционирует бесперебойно и защищено от различного рода внешних атак.

Это позволяет ОСМП закрепить и улучшить отношения с клиентами — более 20 миллионов транзакций в год с более 450 поставщиками услуг, 16 банками и более 150 агентами.

Совокупный оборот компании по итогам 2018-го предварительно составил 3,6 миллиарда сомов.

Платежи клиентов проходят бесперебойно через банковские счета надежных банков-партнеров. Обязательства перед поставщиками выполняются строго в сроки, предусмотренные существующими договорами.

Кроме того, мы обязательно дополнительно уведомим о результатах проведенных проверок государственными органами.

Компания при этом продолжает развивать текущие и готовится к запуску новых продуктов и брендов для своих клиентов, партнеров и агентов.

Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с вами и благодарим за доверие к нашим продуктам и решениям. Мы стремимся и далее соответствовать высоким требованиям и международным стандартам предоставления услуг цифрового мобильного банкинга.

С уважением Мелис Сатаров,

председатель правления ОсОО «Объединенная Система Моментальных Платежей»