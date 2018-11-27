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Бизнес

Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»

ОАО «Бакай Банк» 28 декабря отмечает юбилей — 20 лет! Для нас это не просто круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим мы продолжаем серию интервью с яркими представительницами женского коллектива банка. Они делятся секретами успеха в работе и рецептами женского счастья.

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Легко ли сделать карьеру в финансовой системе? Самый молодой руководитель ОАО «Бакай Банк» Мээрим Жекшенова считает, что это возможно, если ты готов много и упорно трудиться. 

«С будущей профессией я определилась давно. В школе я приняла решение, что не буду оканчивать 11 классов, хотелось скорее начать работать и быть самостоятельной. После 9-го класса в 15 лет я поступила в Финансовый техникум. Учиться было сложно — строжайшая дисциплина, никаких прогулов, экзамены и зачеты по предметам можно было сдать, если имеешь сильные знания», — рассказывает Мээрим.

В 19 лет, после окончания Финансового техникума, Мээрим устроилась на работу в ОАО «Бакай Банк». «Я пришла на позицию обычного специалиста по обслуживанию клиентов и за восемь лет работы продвинулась до должности начальника управления по обслуживанию клиентов. В моем подчинении сегодня находятся 80 человек», — говорит девушка.

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Позиция начальника управления одна из самых крупных и ответственных в банке. Для «Бакай Банка» самое главное —клиенты. В подчинении Мээрим находятся все отделы операционного обслуживания, касса, бэк-офисы отделов обслуживания, отдел продаж и все сберегательные кассы в Бишкеке.

Построить успешную карьеру, считает Мээрим, она смогла благодаря нескольким важным факторам. «Не последнюю роль сыграли мои личные качества. Так уж сложилось, что если я ставлю для себя цель, то последовательно стараюсь достичь ее. С другой стороны, в ОАО «Бакай Банк» есть все условия для профессионального развития. Руководство лояльно относится к стремлению сотрудников расти, благожелательно воспринимает конструктивные инициативы и не боится доверять сложную работу молодым кадрам. В 23 года я стала самым молодым начальником отдела, в 27 лет — самым молодым начальником управления. Думаю, мне очень повезло и с банком, и с людьми, и с руководством. Я многому у них научилась», — добавляет Мээрим.

Плотный график и стремление продвинуться по карьерной лестнице не помешали нашей героине построить семью. Супруг полностью поддерживает Мээрим. Тем более, что он и сам работает в банке.

«Моя семья — это мой тыл, моя опора и поддержка. Мы решили, что немного подождем с рождением ребенка, но, думаю, даже когда мы будем готовы к этому этапу семейной жизни, появление малыша не станет проблемой. В нашем банке есть множество примеров, когда сотрудницы рожали детей и очень скоро возвращались к работе», — рассказывает Мээрим.

Девушка уверена, что построить карьеру в банке под силу каждому. Главное желание и стремление. Если хочешь быть руководителем, нужно много работать, постоянно изучать что-то новое.  

***

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77; телефон: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111.

www.bakai.kg 
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