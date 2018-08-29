Десять непридуманных историй успешных женщин «Бакай Банка»: Эльмира Сапанова

Все, что нужно современной женщине, — семья, карьера, душевное равновесие. Каждая выбирает свой путь, чтобы дойти до этих главных ценностей. Порой он тернистый и рискованный, но если, несмотря ни на что, человек идет этой дорогой, то обязательно добивается успеха.

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Эльмира Сапанова — одна из тех, кто сумел пройти этим путем и достичь своих целей. В банковской сфере Эльмира уже больше 20 лет. Сегодня она занимает пост управляющего Бишкекским филиалом ОАО «Бакай Банк» и считает, что ее секрет успеха — это работа над собой, стремление к результату, изменение собственных шаблонов. Красивая и умная женщина убеждена, что это вовсе не миф, а реальность нашего времени. Достичь успеха в карьере ей было совсем непросто. Пришлось много работать и бороться как с собственными стереотипами, так и окружающих людей. И все же Эльмире удалось доказать себе и окружающим, что она не только красивая женщина, но и умная, со своим внутренним мировоззрением, которая может быть хорошим руководителем.

«В школе я одинаково успевала как в гуманитарных науках, так и в точных. По первому образованию я филолог. Будущую профессию выбирала не по принципу, что душе ближе, а по бюджету. Нас троих девочек мама воспитывала одна. Папы не стало, когда мы были совсем детьми. Было трудно, мое взросление пришлось на сложные времена, после перестройки», — делится воспоминаниями Эльмира.

«В банк я попала случайно. Еще студенткой меня просили на лето подменить сотрудницу в одной корпорации. Мне понравилось общаться с людьми, узнавать что-то новое. Этот опыт натолкнул меня на мысль совмещать работу и учебу. Так я пришла в «Бакай Банк», тогда он только открывался. Мы проходили период адаптации, а в конце 1998 года получили лицензию, — рассказывает Эльмира. — Именно «Бакай Банк» дал мне старт моей карьере. Атмосфера, в которой я начинала свои шаги, была настолько комфортной и приятной, поддержка руководства именно молодых кадров ощущалась сразу, поскольку «Бакай Банк» уделяет большое внимание взращиванию будущих кадров, грамотных специалистов своего дела».

Три года девушка училась и трудилась секретарем у председателя банка. Работа ей понравилась, и Эльмира решила получить второе высшее образование, уже по специальности «Банковское дело».

«Из-за юного возраста меня часто не воспринимали всерьез, принимали просто за красивую девушку. Порой я сама себе не верила, что смогу преодолеть сложности. Помогли моя настойчивость и умение находить компромисс», — объясняет женщина.

Кстати, у самой Эльмиры получилось и построить карьеру, и родить малыша. Несмотря на плотный график, ей удается все: воспитывать ребенка, баловать домочадцев кулинарными изысками и держать себя в прекрасной форме.

Особую благодарность женщина испытывает к своей матери, которая в самые сложные моменты становилась для Эльмиры опорой, поддерживала в стремлении быть независимой, строить карьеру. «Мама мне очень помогала, подбадривала, особенно когда приходилось много трудиться, задерживаться допоздна. Она ухаживала за сыном, водила его в детский сад. Делала все, чтобы я могла спокойно заниматься своим делом. Как успешная женщина, я хочу отметить, что именно поддержка семьи дает мощную энергию для движения вперед, создает настроение для работы и творений», — отметила она.

«Мы часто берем на работу студентов. Понимаем, что им нужно расти и набираться опыта. Самое главное для меня в будущих сотрудниках — желание работать, мне важно видеть огонь в их глазах. Добиться успеха может тот, кто знает, чего хочет, не боится работать, готов выйти за рамки своих должностных обязанностей. Ну и, конечно, иметь характер», — говорит Эльмира.