ОАО «МАМ» провело ребрендинг и представило новое позиционирование

ОАО «Международный аэропорт «Манас» 2 ноября 2018 года официально презентовало модернизированный бренд компании.

Цель проекта «Модернизация бренда ОАО «МАМ» — ребрендинг логотипа и фирменного стиля.

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта и дорог Ж.Ногойбаев, заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности и инновации «Кыргызпатент» С.Байзаков, представители Агентства гражданской авиации КР, Департамента туризма КР, представители авиакомпаний и другие.

Свое выступление директор дирекции инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов начал с истории бренда компании.

По его словам, в 2001 году в соответствии с Концепцией разгосударствления и приватизации была завершена реорганизация АО Национальная авиакомпания «Кыргызстан аба жолдору» с выделением трех самостоятельных структур:

АО «Международный аэропорт «Манас»;

ГП «Кыргызаэронавигация»;

АО «Национальный авиаперевозчик «Кыргызстан аба жолдору».

В апреле 2001 года акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» выделилось в самостоятельное предприятие, а с 15 мая того же года начало осуществлять самостоятельный бизнес как юридическое лицо.

«Вскоре у ОАО «МАМ» появился свой логотип, на котором была изображена птица — чайка в полете. Чайка, как символ, означала возрождение, новую жизнь, начало нового пути. В разные годы менялась визуализация птицы, однако значение логотипа оставалось прежним. А в 2010 году, когда в связи с возобновлением строительства терминала «Манас-2» возникла необходимость привести визуальные коммуникации аэропорта в один стандарт, была разработана предыдущая версия логотипа», — рассказывал он.

Так, в 2012 году ОАО «МАМ» запатентовало логотип в «Кыргызпатенте».

«В этом году мы отметили 17 лет со дня образования ОАО «МАМ». За этот период проведена огромная работа по расширению и развитию аэропортов страны, реализованы десятки масштабных проектов, взяты новые перспективные направления, которые дают платформу для развития компании как современного и комфортного аэропортового комплекса. Сегодня ОАО «МАМ» активно развивается, и мы с уверенностью констатируем стабильный рост предприятия как по производственным, так и по финансовым показателям», — подчеркнул Абдималик Бусурманкулов.

Он отметил, что эти масштабные изменения повлекли за собой ребрендинг логотипа и фирменного стиля предприятия.

Начальник отдела маркетинга и коммерции Назгуль Орозканова добавила, что проект «Модернизация бренда ОАО «МАМ» начат в 2017 году и завершен в 2018-м.

«Перед командой ОАО «МАМ» стояла задача — сделать бренд актуальным и интересным, внести в него свежие эмоции и идеи. Показать клиентам и партнерам, что мы вышли на новый этап деятельности. В результате проекта бренд ОАО «МАМ» приобрел новый смысл и новые качества: стал более современным, динамичным, прогрессивным, инновационным и клиентоориентированным. При этом старый бренд полностью не исчез: основные элементы идентификации и узнаваемости остались неизменными — птица в квадрате, изменилась лишь форма подачи торговой марки», — поделилась она.

Логотип состоит из фирменного знака (птица в квадрате) и надписи. Фирменный знак состоит из двух элементов. Первый и основной элемент – «беркут», второй элемент – «небо». Беркут символизирует полет, стремление вперед и ввысь. На логотипе он изображен взмывающим в небеса, что означает стремление к развитию, рост и внедрение инноваций.

Горный беркут является также одним из символов кыргызского уклада жизни и тесно связан с образом Манаса – героем одноименного кыргызского эпоса, знаменитым богатырем, объединившим кыргызский народ.

Голубая птица (беркут) изображена на фоне синего неба, вписанного в квадрат. Квадрат – это устойчивость, стабильность, уверенность. Синий цвет – напор, сила, мощь, скорость, полет, страсть, приключение, энергия, смелость. Голубой цвет – небо, радость, доверие, любовь к жизни, гостеприимство, положительный настрой.

Мягкость цветовой схемы и шрифта лого говорит о традиционном гостеприимстве, заботе о каждом пассажире и партнере.