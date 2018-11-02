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Бизнес

6 причин установить приложение aitv

1. Бесплатно. Сейчас услуга оказывается в тестовом режиме и совершенно бесплатно. Спешите воспользоваться этой замечательной возможностью!

2. 120 рейтинговых телеканалов — все каналы транслируются в отличном качестве, в том числе в HD.

3. Удобный интерфейс. Благодаря удобному интерфейсу вы можете легко и быстро найти любимый канал или отсортировать каналы по интересам. Легко прибавить или убавить звук, подсветку.

4. Широкий функционал. Позволяет без затруднений установить таймер автоотключения, настроить задержку звука, поменять расширение экрана. Также, если телефон берет ваш ребенок, то вы можете включить блокировку экрана, и тогда он не сможет случайно выключить свой любимый мультик.

5. Программа передач. Вы всегда сможете посмотреть, какая передача или фильм идет в данный момент или что будет показано в ближайшее время, и запланировать просмотр.

6. Таймшифтинг. Если вы пропустили эфир сериала или передачи, то вы всегда можете посмотреть их в удобное для вас время.

Как подключить приложение aitv?

  • установить программное обеспечение AiTV Mobile на свой смартфон через приложения Play Market, App Store или AiTV STB на свою Андроид ТВ-приставку (в приставке MAG 250 — необходимо в настройках в указании портала написать адрес: http://portal.ott-tv.net);
  • ввести логин 1111 и пароль 1111;
  • наслаждаться просмотром любимых телеканалов в любое время и в любом месте.

Поскольку запуск сервиса осуществлен в тестовом режиме, заходите на наш сайт, оставляйте отзывы и комментарии, чтобы мы могли учесть все ваши пожелания и сделать услугу максимально удобной.

Наш девиз — «Просто! Удобно! Выгодно!»
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