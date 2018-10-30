«Банк КЫРГЫЗСТАН» назвал голословными претензии уволенной 13 лет назад гражданки

Распространенная гражданкой Замиргуль Конурбаевой информация, опубликованная в СМИ, вводит общественность в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Из всего, что сказано ею, правдой является только то, что она является одним из 1 тысячи 720 акционеров банка, и то, что она судилась с прежним руководством банка 13 лет назад.

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» входит в тройку лидеров и работает прозрачно, открыто и в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Сделка о купле-продаже зданий банка была согласована с Национальным банком КР, прошла многочисленные проверки государственных органов и международный аудит со стороны входящей в Большую четверку аудиторской компании KPMG.

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» выполняет абсолютно все нормы и требования Национального банка КР, Госфиннадзора и Налоговой службы в полном объеме.

Заявление гражданки Конурбаевой о каких-либо обещаниях со стороны крупных акционеров о закрытии уголовного дела против нее и компенсации за решение о ее увольнении со стороны предыдущего менеджмента в 2005 году является абсолютно голословным. Нам непонятно, кто и с какой целью проводит черный пиар и политизирует деятельность одного из крупнейших банков в стране, используя голос одного из многочисленных акционеров, у которой были судебные проблемы еще в 2005 году, до смены владельцев контрольного пакета акций банка.

Отметим, что после законной смены собственников контрольного пакета акций в 2006 году показатели «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН» улучшились в десятки раз.

Уставный капитал банка вырос со 160 миллионов сомов до 1 миллиарда 300 миллионов сомов, а активы выросли с 2 миллиардов сомов до 12 миллиардов сомов.

Эти показатели непосредственно отражаются на стоимости акций 1 тысячи 720 акционеров банка, которые получают всю необходимую информацию и сведения по любым финансовым и управленческим вопросам.