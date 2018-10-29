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Бизнес

Открылся новый авиарейс Москва — Ош — Москва авиакомпании «Аэрофлот»

В Международном аэропорту «Ош» 28 октября 2018 года торжественно встретили новый рейс Москва — Ош — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Первым рейсом из Москвы на воздушном судне Boeing 737 имени Чингиза Айтматова прилетело 123 пассажира.

По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водяной аркой. На встречу с пассажирами первого рейса прибыли заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, директор Бишкекского филиала ОАО «МАМ» Мирлан Бегалиев, представители авиакомпании «Аэрофлот», директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талант Ысаков и другие.

Также в праздничной обстановке проходила регистрация на рейс Ош — Москва. Пассажиры, улетающие в Москву и прибывающие в Ош, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы ежедневно.

В своем выступлении председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил важность и значимость события для компании в частности и в целом для жителей и гостей города Оша и южного региона страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области).

«Вопрос открытия регулярного рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов с октября текущего года. Стоит отметить, что рейс будет совершаться ежедневно», — сказал он.

Заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев отметил, что для Кыргызстана открытие данного рейса — это очень важный шаг. Поддержка министерства в развитии региональных перевозок будет оказываться и в дальнейшем.

В ближайшие дни в Международном аэропорту «Ош» планируется открытие авиасообщений по новым маршрутам с несколькими городами России и с Казахстаном.

«В октябре и ноябре текущего года авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует открытие новых прямых рейсов из Оша в такие города, как Анапа, Нижневартовск, Сочи, Волгоград и Казань. Также авиакомпания QAZAQair планирует открытие рейса Алматы — Ош», — сообщил директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талант Ысаков.

Стоит отметить, что авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла рейс Москва — Ош — Москва 28 октября 2018 года. Состав первого экипажа воздушного суда Boeing 737 имени Чингиза Айтматова, прибывшего в город Ош:

  • Лаврентьев Иван Юрьевич — командир воздушного судна,
  • Королев Сергей Дмитриевич — второй пилот,
  • Валеев Ильдар Камилевич — второй пилот,
  • Мозжорин Андрей Алексеевич — старший бортпроводник,
  • Карпова Маргарита Алексеевна — бортпроводник,
  • Жукова Екатерина Алексеевна — бортпроводник,
  • Волошин Владимир Анатольевич — бортпроводник,
  • Алиева Инга Элмисхановна — бортпроводник.
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