В Международном аэропорту «Ош» 28 октября 2018 года торжественно встретили новый рейс Москва — Ош — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Первым рейсом из Москвы на воздушном судне Boeing 737 имени Чингиза Айтматова прилетело 123 пассажира.

По традиции воздушное судно приветствовали «аркой триумфа» — водяной аркой. На встречу с пассажирами первого рейса прибыли заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев, полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев, председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев, директор Бишкекского филиала ОАО «МАМ» Мирлан Бегалиев, представители авиакомпании «Аэрофлот», директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талант Ысаков и другие.

Также в праздничной обстановке проходила регистрация на рейс Ош — Москва. Пассажиры, улетающие в Москву и прибывающие в Ош, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы ежедневно.

В своем выступлении председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил важность и значимость события для компании в частности и в целом для жителей и гостей города Оша и южного региона страны (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области).

«Вопрос открытия регулярного рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов с октября текущего года. Стоит отметить, что рейс будет совершаться ежедневно», — сказал он.

Заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев отметил, что для Кыргызстана открытие данного рейса — это очень важный шаг. Поддержка министерства в развитии региональных перевозок будет оказываться и в дальнейшем.

В ближайшие дни в Международном аэропорту «Ош» планируется открытие авиасообщений по новым маршрутам с несколькими городами России и с Казахстаном.

«В октябре и ноябре текущего года авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует открытие новых прямых рейсов из Оша в такие города, как Анапа, Нижневартовск, Сочи, Волгоград и Казань. Также авиакомпания QAZAQair планирует открытие рейса Алматы — Ош», — сообщил директор Ошского филиала ОАО «МАМ» Талант Ысаков.

Стоит отметить, что авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла рейс Москва — Ош — Москва 28 октября 2018 года. Состав первого экипажа воздушного суда Boeing 737 имени Чингиза Айтматова, прибывшего в город Ош: