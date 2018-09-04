Пассажиры недовольны, что авиарейс Бишкек — Стамбул сегодня задержали без объяснения причин. Об этом они сообщили 24.kg.

«Даже во время Всемирных игр кочевников аэропорт «Манас» не в состоянии достойно обслужить гостей. Пассажиров рейса ТК349 сегодня в 6.40 запихали в автобус и держали около часа при закрытых дверях и окнах. Причины задержки не объяснили. Персонал аэропорта вел себя грубо, что спровоцировало массовое недовольство пассажиров. Многие самовольно покинули автобус и пошли к самолету», — написал читатель.

«Вины аэропорта «Манас» в том, что пассажиры ждали рейс в автобусе, нет. Сотрудники аэропорта осуществляют посадку пассажиров в автобус и далее на борт воздушного судна строго по команде представителей авиакомпании. Посадка на этот рейс началась по команде представителя «Турецких авиалиний», хотя агенты аэропорта засомневались и переспросили несколько раз, на этот ли рейс произвести посадку пассажиров. Представитель авиакомпании подтвердил первоначальную команду», — пояснили в аэропорту.



Представитель авиакомпании полностью признал вину за то, что дал ошибочную команду, поэтому пассажирам пришлось ждать посадку на борт в автобусе, отметили в «Манасе».

По данным онлайн-табло, самолет «Турецких авиалиний» должен был вылететь в 7.00. Фактическое время отправления — 7.38

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