Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля

Сегодня мы путешествуем только по двум областям республики — Нарынской и Иссык-Кульской. Так сейчас жарко, что далеко ездить проблемно, а эти регионы рядом. Плюс в Нарыне сильно жарко бывает все-таки не так часто, а на Иссык-Куле сейчас бархатный сезон.

Начнем с того, что вместе с Нурзадой Осмоновой полюбуемся перевалом Молдо-Ашуу, который расположен в Ак-Талинском районе Нарынской области. Ну, в путь.







Не стоит забывать, что Кыргызстан прекрасен не только природой, но и людьми. К сожалению, в нашу рубрику такие фотографии попадают не так часто. Тем, наверное, колоритнее и выглядит снимок Арстана Кадырова, сделанный в Нарынской области.

Фото Арстана Кадырова. У кумбеза Жумгал-Ата

Следующая остановка — окрестности села Орнок, которое находится в Джумгальском районе. Здесь побывал и не забыл запечатлеть местные красоты Бакыт Исабеков.

Вместе с нашим постоянным автором Мамасалы Ташматовым переберемся на Иссык-Куль. Но сегодня он сделал подборку не столько озера, сколько горных вершин и хребтов, которые окружают нашу голубую жемчужину. И поверьте, красоту свою они могут смело противопоставить великолепным видам озера.

В селе Кара-Коо, расположенном в Тонском районе на южном берегу Иссык-Куля побывала Бермет Алыбакова. Увиденным она поделилась со всеми читателями 24.kg.



С южного берега вернемся на северный. В путешествие по живописному Григорьевскому ущелью нас пригласил один из постоянных авторов нашей рубрики Орынбек Асилбаев.



































Знаменитое Журавлиное урочище — Каркыра — к нам в рубрику еще не попадало ни разу. Исправить ситуацию помог один из постоянных авторов Наиль Халилов.

На этом мы и закончим очередной выпуск нашей рубрики. Надеемся, вам понравилось и захотелось стать ее автором. К тому же это очень и очень просто.

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