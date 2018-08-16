Что сжигают на ТЭЦ Бишкека? Жители жалуются на удушливый запах и сажу

Жители жалуются на удушливый запах и сажу в районе ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«В последнее время воздух в нашем районе стал ужасен. Нечем дышать, особенно по ночам. Стоит запах керосина или резины. В прошлом году тоже был такой случай. Писали письма руководству теплоцентрали. Нам ответили, что фильтры работают. Ежедневно приходится 3-4 раза протирать полы и окна. Вижу, какая сажа садится», — рассказал читатель.

Жалобы на загрязнение воздуха ТЭЦ Бишкека поступают с прошлого года. Однако энергетики уверяют, что после реконструкции теплоцентрали экологичность улучшилась, фильтры установлены более современные, а в загазованности виноваты выхлопные газы автомобилей и нарушенная система вентиляции города.