16:45
USD 68.96
EUR 78.50
RUB 1.01
Агент 024

Опасные перекрестки Бишкека. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют

В Бишкеке после ремонта улиц появились два новых опасных перекрестка. Об этом 24.kg сообщают читатели.

В частности, о проблемах на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова мы писали не раз. Сегодня там произошла очередная авария, в которой пострадали люди. И далеко не первая за последнее время. Причины — отсутствие светофора и превышение скорости.

Но у улицы Орозбекова после открытия моста через БЧК появился еще один проблемный перекресток — с улицей Щербакова, которую также отремонтировали. Но и там забыли о самом важном — светофоре.

24.kg удалось добиться от ГУОБДД только того, что светофор на пересечении Баялинова и Орозбекова установят в ближайшее время. Если мэрия откроет финансирование.

Почему при реконструкции улиц никто не позаботился об этом заранее, неизвестно. Как и то, сколько еще должно пострадать людей, чтобы власти хоть как-то отреагировали на возникшие проблемы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова пострадала женщина
В Бишкеке на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова очередное ДТП
В Кара-Суу в ДТП погибла 10-летняя девочка, шесть человек в больнице
Светофор на перекрестке Баялинова и Орозбекова установят в ближайшее время
Перекресток Орозбекова и Баялинова. Жители устали считать бьющиеся машины
В Таласе водитель не справился с управлением. Один человек погиб
ДТП на объездной. Столкнулись «Хонда» и БМВ
На перекрестке улиц Исанова и Рыскулова авария. Третья за месяц
В Бишкеке водитель сбил пешехода, а затем врезался в дерево
На трассе Бишкек — Ош в аварии погибли четыре человека
Популярные новости
Ремонт ЦУМа. Проход по&nbsp;тротуару &laquo;только для лиц нетрадиционной ориентации&raquo; Ремонт ЦУМа. Проход по тротуару «только для лиц нетрадиционной ориентации»
Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и&nbsp;горы Иссык-Куля Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля
ДТП на&nbsp;объездной. Столкнулись &laquo;Хонда&raquo; и&nbsp;БМВ ДТП на объездной. Столкнулись «Хонда» и БМВ
Мусор и&nbsp;животные. Отдыхающие возмущены состоянием пляжей Иссык-Куля Мусор и животные. Отдыхающие возмущены состоянием пляжей Иссык-Куля
Бизнес
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?
Смотрите культовые сериалы планеты на&nbsp;вашем смартфоне Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне
Еще две недели в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; действует акция по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам Еще две недели в «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам