Опасные перекрестки Бишкека. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют

В Бишкеке после ремонта улиц появились два новых опасных перекрестка. Об этом 24.kg сообщают читатели.

В частности, о проблемах на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова мы писали не раз. Сегодня там произошла очередная авария, в которой пострадали люди. И далеко не первая за последнее время. Причины — отсутствие светофора и превышение скорости.

Но у улицы Орозбекова после открытия моста через БЧК появился еще один проблемный перекресток — с улицей Щербакова, которую также отремонтировали. Но и там забыли о самом важном — светофоре.

удалось добиться от ГУОБДД только того, что светофор на пересечении Баялинова и Орозбекова установят в ближайшее время. Если мэрия откроет финансирование.

Почему при реконструкции улиц никто не позаботился об этом заранее, неизвестно. Как и то, сколько еще должно пострадать людей, чтобы власти хоть как-то отреагировали на возникшие проблемы.

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