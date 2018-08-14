Опасные перекрестки Бишкека. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют

В Бишкеке после ремонта улиц появились два новых опасных перекрестка. Об этом 24.kg сообщают читатели.
В частности, о проблемах на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова мы писали не раз. Сегодня там произошла очередная авария, в которой пострадали люди. И далеко не первая за последнее время. Причины — отсутствие светофора и превышение скорости.
Но у улицы Орозбекова после открытия моста через БЧК появился еще один проблемный перекресток — с улицей Щербакова, которую также отремонтировали. Но и там забыли о самом важном — светофоре.
Почему при реконструкции улиц никто не позаботился об этом заранее, неизвестно. Как и то, сколько еще должно пострадать людей, чтобы власти хоть как-то отреагировали на возникшие проблемы.
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