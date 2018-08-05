Мгновения жизни. Закат на рыбалке и водопады Арсланбоба

Не успели оглянуться, а два летних месяца уже промелькнули. Но есть еще август, чтобы успеть набраться позитива и попутешествовать. Поэтому не будем тянуть время и отправимся в очередное виртуальное турне по Кыргызстану.

Отправной точкой на этот раз мы выбрали Узген, в котором побывал один из постоянных авторов нашей рубрики Мамасалы Ташматов.





С помощью Жаныбека Турдалиева проедем немного по трассе Джалал-Абад — Казарман и полюбуемся видами, которые открываются вокруг нее.









Следующую остановку сделаем в Арсланбобе, единственном в мире крупном массиве реликтового орехово-плодового леса площадью свыше 70 тысяч гектаров. «Главным сокровищем этих южных лесов является дерево грецкого ореха. Оно может жить более 1 000 лет», — написал еще один из путешественников и наших постоянных авторов Тимур Жусупов.

35 метров

Кроме того, он отметил, что Арсланбоб известен не только ореховыми лесами, но и впечатляющими водопадами. На окраине села находится Малый водопад высотой. Он популярен, так как к нему проще попасть.

В 7 километрах севернее села — Большой водопад высотой 90 метров . Подъем туда сложный. Но, как утверждает Тимур Жусупов, оттуда открывается панорама на Арсланбоб и видна цепочка гор Алайского хребта. К Большому водопаду можно добраться пешком, верхом на лошади или на внедорожниках (Willys и «Нива Тайга» — любимые модели местного населения).

Отправляемся на север республики. Первую остановку сделаем в Таласской области, в ущелье Ур-Марал. Его посетил Айбек Султанов.

Кара-Балта и ее окрестности в нашу рубрику попадают очень редко. Немного эту несправедливость исправил Урмат Чырмашев, сделав несколько фотографий на окраине города после дождя.

Летняя рыбалка? Один из самых отличных способов отдохнуть и не только летом. И даже если с уловом проблемы, можно полюбоваться окружающей природой. Фотография Улана Турусбекова тому доказательство.

Фото Улана Турусбекова. Закат на рыбалке, Кара-Балта

Погостили в западной части Чуйской области, а теперь перенесемся на ее восток. В Кеминском районе есть прекрасное урочище Сол-Айрык, которое посетил Нурлан Иманалиев. И заметьте, он не только сделал красивые фотографии, но и поделился ими со всеми читателями 24.kg.

























Заглянем сегодня и в Нарынскую область. Сначала в Ат-Башинский район, где побывал еще один из наших постоянных авторов Наиль Халилов.

Фото Наиля Халилова. Ат-Баши

В Джумгальском же районе посетим урочище Дунгуромо. Сюда нас пригласил Арстан Кадыров. И мы, естественно, отказываться не стали.



Пожалуй, на этом и завершим прогулку по Кыргызстану. Надеемся, вам понравилось. И не забывайте, что летом можно сделать много фотографий, которые согреют вас в любой ненастный зимний день. И делитесь ими с нашими читателями!

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