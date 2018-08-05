Мгновения жизни. Закат на рыбалке и водопады Арсланбоба

Не успели оглянуться, а два летних месяца уже промелькнули. Но есть еще август, чтобы успеть набраться позитива и попутешествовать. Поэтому не будем тянуть время и отправимся в очередное виртуальное турне по Кыргызстану.
Отправной точкой на этот раз мы выбрали Узген, в котором побывал один из постоянных авторов нашей рубрики Мамасалы Ташматов.
С помощью Жаныбека Турдалиева проедем немного по трассе Джалал-Абад — Казарман и полюбуемся видами, которые открываются вокруг нее.
Следующую остановку сделаем в Арсланбобе, единственном в мире крупном массиве реликтового орехово-плодового леса площадью свыше 70 тысяч гектаров. «Главным сокровищем этих южных лесов является дерево грецкого ореха. Оно может жить более 1 000 лет», — написал еще один из путешественников и наших постоянных авторов Тимур Жусупов.
В
Кара-Балта и ее окрестности в нашу рубрику попадают очень редко. Немного эту несправедливость исправил Урмат Чырмашев, сделав несколько фотографий на окраине города после дождя.
Погостили в западной части Чуйской области, а теперь перенесемся на ее восток. В Кеминском районе есть прекрасное урочище Сол-Айрык, которое посетил Нурлан Иманалиев. И заметьте, он не только сделал красивые фотографии, но и поделился ими со всеми читателями 24.kg.
Заглянем сегодня и в Нарынскую область. Сначала в Ат-Башинский район, где побывал еще один из наших постоянных авторов Наиль Халилов.
В Джумгальском же районе посетим урочище Дунгуромо. Сюда нас пригласил Арстан Кадыров. И мы, естественно, отказываться не стали.
Пожалуй, на этом и завершим прогулку по Кыргызстану. Надеемся, вам понравилось. И не забывайте, что летом можно сделать много фотографий, которые согреют вас в любой ненастный зимний день. И делитесь ими с нашими читателями!
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg. Давайте удивляться вместе!