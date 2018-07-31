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Агент 024

Дорога Балыкчи — Корумду. Сельчане рискуют жизнью, потому что тротуаров нет

«Во время реконструкции дороги Балыкчи — Корумду снесли все существующие тротуары, а новые не построили», — возмущаются пользователи социальных сетей.

Сейчас жителям села Тамчи приходится ходить по дороге, потому что тротуаров нет. А обочина засыпана землей.

«Сотрудники Тамчинского айыл окмоту Иссык-Кульского района обратились к строящей дорогу компании. Но там ответили, что в бюджет не заложили средства для ремонта или строительства тротуаров. А ведь скоро начнется учебный год и дети будут ходить по дороге в школу», — возмущается пользователь Facebook Света Байтикова.

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