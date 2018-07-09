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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (119)

Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии улиц, которым требуется ремонт.

«В переулке Геологическом с октября 2017 года начали и забросили ремонт, очень затруднен проезд, тяжело и пешеходам. В зимний период просто сущий ад», — написал читатель.

читателя
Фото читателя

«Не знаем уже куда обратиться, более пяти лет у нас нет ремонта, хотя соседние делают. Мы сами подсыпали щебень, но сейчас дороги просто уже нет. Также проблема с арыками», — сообщил бишкекчанин.

«Отрезок тротуара на улице Раззакова перед Боконбаева более пяти лет разломан из-за строительства элитки, недавно там образовалась дыра, очень неудобно, а ночью вообще ничего не видно. С маленькими детьми и старикам трудно проходить. Стройка заморожена, а люди терпят», — пожаловался читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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