Просят заасфальтировать. Читатели присылают фотографии своих улиц

Читатели продолжают присылать на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии улиц, которым требуется ремонт.

«В переулке Геологическом с октября 2017 года начали и забросили ремонт, очень затруднен проезд, тяжело и пешеходам. В зимний период просто сущий ад», — написал читатель.

Фото читателя

«Не знаем уже куда обратиться, более пяти лет у нас нет ремонта, хотя соседние делают. Мы сами подсыпали щебень, но сейчас дороги просто уже нет. Также проблема с арыками», — сообщил бишкекчанин.









«Отрезок тротуара на улице Раззакова перед Боконбаева более пяти лет разломан из-за строительства элитки, недавно там образовалась дыра, очень неудобно, а ночью вообще ничего не видно. С маленькими детьми и старикам трудно проходить. Стройка заморожена, а люди терпят», — пожаловался читатель.

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