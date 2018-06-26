Год развития регионов. В селе Таш-Добо нет питьевой воды

В течение нескольких лет с началом периода полива в селе Таш-Добо (Воронцовка) исчезает питьевая вода. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их данным, в 2018 году нет воды с начала апреля.

«Конечно, такая ситуация не на всех улицах, есть отдельные элитные районы, где вода течет круглый год, и жители не закрывают краны даже ночью. Руководство об этом знает, но не реагирует. С каждым годом население растет, выдаются земли, строятся новые дома, потребность в воде повышается, а новые источники питьевой воды не ищут», — написали читатели.

«Я живу на центральной улице Ленина. Сегодня одна из самых животрепещущих тем для общения между нашими жителями — это вопрос: «У вас есть вода?» Если кто-либо приедет и спросит о проблемах в селе, все будут жаловаться только на это», — написала мать двоих маленьких детей.

Жители надеются, что в объявленный президентом страны Год развития регионов власти решат их многолетнюю проблему.

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