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Агент 024

В ОАО «Джалал-Абадэлектро» ответили, почему не отреагировали на жалобу

Пресс-служба ОАО «Джалал-Абадэлектро» прокомментировала ИА «24.kg» жалобу жильцов.

По ее данным, из-за обрушения ветки электроэнергия в многоэтажном доме №17 на улице ВЛКСМ не отключилась.

«В этот день для своевременного устранения аварий и восстановления ЛЭП в Джалал-Абадской РЭС дополнительно были привлечены три ремонтные бригады. Свет в доме №17 не отключился, и не было опасности для потребителей. Ремонтники убрали ветку после устранения аварий на других участках города», — написали в пресс-службе.

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