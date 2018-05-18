14:08
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Агент 024

Чиновники собрали ветеранам продуктовые пакеты, за которые стыдно

«Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны?» — видео с подарком выложила на своей странице в социальной сети Facebook Светлана Байтикова.

По ее словам, такие подарки раздали после 15 мая ветеранам труда и труженикам тыла.

«Пачка чая, килограмм макарон, риса и сладости. Особенное внимание заслуживают сладости. С какого стола они их набрали? Надломленное или надкусанное печенье, вафли непонятно какой свежести, конфеты непонятно, свежие или нет. Это что за унижение? Лучше бы не давали. Мне даже стыдно показывать это своему отцу», — говорит она.

Автор видео отмечает, что в городе осталось около 500 ветеранов и тружеников тыла, и не надо оскорблять и унижать их такими подарками. По данным Светланы Байтиковой, такие продуктовые наборы пожилым людям подарил один из столичных акимиатов.

«К сожалению, это подарили не ученики и не простые люди, а акимиаты города Бишкека, которым выделили на ЭТО деньги», — написала она.

Дарить хорошие подарки стало традицией у активистов фонда «Ветераны 365» и форума «Дизель», которые на протяжении многих лет поздравляют ветеранов. В этом году подарок содержал консервы, колбасу, сыр, фрукты, пельмени с варениками.

Если делать подарок, то он должен быть от души, — принцип, которого придерживаются организаторы акции. Возможно, его стоит взять на вооружение тем нашим чиновникам, кто хотят поздравлять ветеранов.
Ссылка:
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Успей сказать спасибо. Активисты поздравляют ветеранов
Поделился опытом. Сооронбай Жээнбеков навестил ветерана войны
Мухаммедкалый Абылгазиев в Ошской области посетит ветеранов ВОВ
Ветеранов в Узбекистане будут ежемесячно обеспечивать продуктами
В школах города Ош сохраняют память о воинах-интернационалистах
Успей сказать спасибо. Активисты призывают собрать подарки для ветеранов
В Бишкеке начали подготовку к маршу «Бессмертного полка»
Фальшивые ветераны. Прокуратура проверяет данные генерала Рысбека Мирзаматова
Фальшивые ветераны. В мошенничестве обвиняют военных комиссаров
В Бишкеке прошел митинг в честь 29-й годовщины вывода войск из Афганистана
Популярные новости
Ивы возле ЦУМа обрезали варварски Ивы возле ЦУМа обрезали варварски
Экс-председателя Совета по&nbsp;отбору судей обвиняют в&nbsp;захвате земли Экс-председателя Совета по отбору судей обвиняют в захвате земли
Недетские переговоры. В&nbsp;Сети набирает популярность ролик с&nbsp;необычным спором Недетские переговоры. В Сети набирает популярность ролик с необычным спором
В&nbsp;парке выросла многоэтажка. Кто дал добро? В парке выросла многоэтажка. Кто дал добро?
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!