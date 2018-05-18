Чиновники собрали ветеранам продуктовые пакеты, за которые стыдно

«Позор! Кто-нибудь видел, какие продукты раздали участникам и труженикам тыла Великой Отечественной войны?» — видео с подарком выложила на своей странице в социальной сети Facebook Светлана Байтикова.

По ее словам, такие подарки раздали после 15 мая ветеранам труда и труженикам тыла.

«Пачка чая, килограмм макарон, риса и сладости. Особенное внимание заслуживают сладости. С какого стола они их набрали? Надломленное или надкусанное печенье, вафли непонятно какой свежести, конфеты непонятно, свежие или нет. Это что за унижение? Лучше бы не давали. Мне даже стыдно показывать это своему отцу», — говорит она.

Автор видео отмечает, что в городе осталось около 500 ветеранов и тружеников тыла, и не надо оскорблять и унижать их такими подарками. По данным Светланы Байтиковой, такие продуктовые наборы пожилым людям подарил один из столичных акимиатов.

«К сожалению, это подарили не ученики и не простые люди, а акимиаты города Бишкека, которым выделили на ЭТО деньги», — написала она.

Дарить хорошие подарки стало традицией у активистов фонда «Ветераны 365» и форума «Дизель», которые на протяжении многих лет поздравляют ветеранов. В этом году подарок содержал консервы, колбасу, сыр, фрукты, пельмени с варениками.

Если делать подарок, то он должен быть от души, — принцип, которого придерживаются организаторы акции. Возможно, его стоит взять на вооружение тем нашим чиновникам, кто хотят поздравлять ветеранов.