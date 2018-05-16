Жители Бишкека просят убрать строительные вагончики с проезжей части

На улице Линейной строительные вагончики стоят на проезжей части. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Уже два года стройка на улице Линейной стоит замороженная, перекрыв половину проезжей части, что создает проблемы для проезда. Почему нельзя убрать кран и вагончики с проезжей части, передвинуть забор? Тем более сейчас, когда перекрыли улицу Московскую на ремонт и поток машин переместится на эту улицу?» — написал он.

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