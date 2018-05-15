Сухие деревья в Дубовом парке уберут. Посадят новые

В Дубовом парке после обрезки засохли деревья. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Кое-где обрезали верхушки деревьев и ветки, в надежде, что в следующем году разрастутся новые. Однако в результате неквалифицированной обрезки деревьев некоторые из них засохли. Так, чуть ниже Русского драматического театра засохли клены. Надеюсь, соответствующие службы отреагируют на эти факты и накажут виновных», — написал он.

Главный агроном Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева подтвердила, что несколько лет назад при обследовании была обнаружена суховершинность. Сухие ветки убрали, а ствол оставили, надеясь остановить дальнейший процесс засыхания. Однако деревья высохли.

«Мы уберем эти засохшие деревья и, если возможно, посадим на их месте новые крупномерные саженцы», — отметила она.

В марте в Дубовом парке уже высаживали саженцы. В мероприятии тогда принял участие и президент Сооронбай Жээнбеков.