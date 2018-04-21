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Родители учащихся бишкекской школы вновь жалуются на поборы

Родители учащихся бишкекской школы № 28 жалуются на поборы. Сообщение читатели прислали на WhatsApp ИА «24.kg».

«Мэрия запретила поборы, но в школе № 28 до сих пор собирают деньги. В классы мебель всю купили, теперь собирают деньги на саженцы роз. Сколько это может продолжаться?» — написали читатели.

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Директор школы Гульмира Бектурганова подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

«После капитального ремонта у нас разбит двор. Молодежный парламент из числа старшеклассников намерен навести там порядок, разбить розарий, и поэтому бросил клич: «С каждого по розе!» Но все это добровольно, никого не заставляли. Кто-то даже согласился завезти чернозем», — прокомментировала она жалобу.

«У нас государство обеспечивает финансирование всего трех статей из 32. Ни на канцтовары, ни на моющие средства, ни на стекло, ни даже на шприцы для прививок средства из бюджета не выделяются. При этом мы стараемся ни копейки не собирать», — добавила Гульмира Бектурганова.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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