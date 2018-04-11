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Агент 024

В Бишкеке появился «домик Карлсона»

Снимок пристройки на крыше многоэтажного дома в столице опубликовала в социальной сети Facebook пользователь Юлия Дементьева.

«Просто без комментариев. Домик Карлсона. Лестница. Оказывается, так можно», — написала она.

У пользователей возникли вопросы, есть ли разрешения на подобные надстройки, ведь это же дополнительная нагрузка на фундамент. А кого-то поразила наружняя лестница.

«А разве фундамент дома на карлсоновский дом на крыше расчитан? Теперь начнутся захваты чердаков», — высказал опасение один из пользователей.
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