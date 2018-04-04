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Агент 024

Козел или архар? Чье чучело напугало бишкекчанина

Возле Аламединского рынка продают чучела животных, похожих на козла или архара. Читатель ИА «24.kg» поинтересовался, законно ли это.

«Продавать чучела животных можно при наличии подтверждающих документов, если продавец имеет разрешение на охоту и сам добыл это животное. Но на данной фотографии не настоящие чучела, а муляж. К нам уже обращались по этому поводу. Рога сделаны из дерева, а туловище — из телячьей кожи», — прокомментировал пресс-секретарь Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Бактыбек Рысалиев.

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