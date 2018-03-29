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Агент 024

Котлован между многоэтажками на улице Тыныстанова. Строительство разрешено

На улице Тыныстанова в Бишкеке, где между многоэтажками вырыли котлован, разрешены строительно-монтажные работы на все этапы. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Первомайскую районную администрацию.

По ее данным, разработаны архитектурно-планировочные условия на разработку проекта «Гостевой дом с кофейней», получены положительные заключения от соответствующих городских служб. Также имеются решения собственников квартир домов 96 и 90.

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