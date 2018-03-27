Тротуар, по которому невозможно пройти с коляской, есть и в центре Бишкека

По разбитому тротуару на улице Московской, возле Кыргызско-турецкого женского профлицея, невозможно пройти с коляской. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Мэрия Бишкека уже более 20 лет обещает отремонтировать 150 метров тротуара. В любое время года пройти здесь очень затруднительно, а ведь это центр столицы. Напротив, возле школы №13, тротуар выложен брусчаткой. Чем переименовывать улицы, сначала бы их отремонтировали», — написали бишкекчане.

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