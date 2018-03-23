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Агент 024

У Службы криминальной милиции может парковаться только ее руководство

На парковке Службы криминальной милиции может парковаться только руководство. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Он интересуется, законны ли действия охраны, запрещающей оставлять машину у здания Службы криминальной милиции. «Где написано, что возле входа в здание разрешена парковка только начальству? У нас и так проблемы с парковкой, так и они закреплены за кем-то», — возмущен читатель.

Как пояснили ИА «24.kg», стоянки возле министерств и ведомств закреплены за ними. Руководство само решает, кто будет на них парковаться.

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