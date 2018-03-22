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Агент 024

Жители «Джала» жалуются, что стройкомпании пользуются их трансформатором

Жители микрорайона «Джал» жалуются, что строительные компании пользуются их трансформатором. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По словам жильцов дома № 77 в «Верхнем Джале», компания «Ихлас» провела электричество от трансформатора, питающего многоэтажку. «Перегруженные трансформаторные подстанции горят. Такая же участь ждет нас из-за массового строительства. Рядом два застройщика — ОсОО «Мерибелл Текстиль Иншаат» и «Ихлас» — планируют подключить свои дома к нашему трансформатору, который и так не выдерживает. У нас нет центрального отопления, газа. Мы полностью зависим от электричества», — пояснили жители.

Кроме того, они просят закрывать трансформатор, так как он расположен в непосредственной близости от детской площадки.

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