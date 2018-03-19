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Агент 024

Бишкекчане жалуются на ЦОН, расположенный в частном доме

Бишкекчане жалуются на Центр обслуживания населения по адресу бульвар Молодой Гвардии, №4. Пользователь социальной сети Facebook Айбек Иманалиев рассказал, какие неудобства причиняет ЦОН.

Он опубликовал видео, на котором общественный транспорт не может подъехать к остановке из-за припаркованных машин посетителей центра. «Автомобили паркуются на проезжей части дороги, что ухудшает и без того слабую пропускную способность дороги. Люди не могут пройти по тротуару, дети вынуждены лавировать между авто. Двор дома, в котором расположился ЦОН, заставлен автомобилями клиентов», — написал Айбек Иманалиев.

Айбек Иманалиев предлагает ГРС обрудовать въезд во двор шлагбаумом и установить таблички о том, что в 50 метрах есть бесплатная стоянка.
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