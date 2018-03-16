Надо ли в техпаспорте отмечать наличие заводского «кенгурятника» на машине?

Сотрудники Главного управления безопасности дорожного движения требуют отметку в техническом паспорте автомобиля об установке заводского «кенгурятника» на машине. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

По его данным, сегодня по дороге в аэропорт «Манас» его остановили сотрудники ГУОБДД и пытались оштрафовать за то, что в техпаспорте на автомобиль Mitsubishi Delica 1994 года выпуска нет отметки об установленном «кенгурятнике» и о противотуманных фарах.

«Два года назад купил машину и оформил ее. Когда снимал авто с учета в Бишкеке, уточнял, в каких случаях нужна отметка в техпаспорте об установке оборудования. Мне ответили, что так как оборудование заводское, отметка не нужна. Она необходима, если я намерен установить силовой багажник. За это время меня много раз останавливали сотрудники ГУОБДД, но никогда вопросов не возникало. Сегодня же потребовали отметку о «кенгурятнике» и противотуманных фарах, грозили штрафом. После долгих разбирательств отпустили, но сказали, чтобы я поставил отметку в техпаспорте», — сообщил читатель.

В Главном управлении безопасности дорожного движения ИА «24.kg» заявили: чтобы доказать заводскую установку оборудования на машине, автовладелец должен приехать в ГУОБДД и показать авто специалистам.