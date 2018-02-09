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Агент 024

На улице Т.Фрунзе вновь днем горит свет

Фонари на улице Т.Фрунзе опять горят днем. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«А еще просят, чтобы население экономило электроэнергию!» — возмутился бишкекчанин.

читателя
Фото читателя. Бишкек, 9 февраля, 10.12
Читатели не первый раз жалуются на включенные днем фонари. «В связи с требованиями техники безопасности работники МП «Бишкексвет» вынуждены проводить ремонтно-восстановительные работы в дневное время при включенном уличном освещении», — пояснили тогда в мэрии.

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