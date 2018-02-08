11:39
-5
USD 68.66
EUR 84.05
RUB 1.19
Агент 024

В Казахстане волк притворился мертвым, а потом напал на охотника

В Казахстане раненый волк притворился мертвым, а когда охотник пнул его, напал на обидчика. Ролик появился на странице kaztwitter в Instagram.

Охотники посчитали, что убили волка, и решили снять добычу на видео. Один из мужчин подошел к животному и пнул его. Тут же волк огрызнулся и попытался укусить обидчика. Хищнику удалось повалить мужчину на снег, но подоспевшие на помощь товарищи сумели спасти его.

По закадровым комментариям можно понять, что действие происходит в начале февраля. Местные СМИ сообщили, что животное потом погибло. Мужчина, на которого напал хищник, не пострадал.
Ссылка:
просмотров: 1865
Версия для печати
Материалы по теме
Казахские фуры прикрывают от ветра кыргызские грузовые машины
Автомашины из Кыргызстана проверяют почти все службы Казахстана
«Агент 024»: В Таласе возник дефицит казахского цемента
«Агент 024»: Грузовики по-прежнему не могут проехать границу с Казахстаном
В Турции агрессивная кошка напала на собаку и сбила с ног ее хозяйку
В США медведь «угнал» внедорожник, но далеко не уехал
Американец снял на видео, как на него напала акула
В Казахстане машины покрасили вместе с забором стоянки
Кыргызских депутатов приняли за агентов Комитета нацбезопасности Казахстана
Пешеход-акробат на двух руках перешел затопленную улицу в Алматы
Популярные новости
Элитный дом в&nbsp;Бишкеке строят с&nbsp;нарушениями техники безопасности Элитный дом в Бишкеке строят с нарушениями техники безопасности
Мгновения жизни. Чуйский закат и&nbsp;иссык-кульская Сказка Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка
В&nbsp;Боомском ущелье из-за гололеда фура чуть не&nbsp;вылетела в&nbsp;обрыв В Боомском ущелье из-за гололеда фура чуть не вылетела в обрыв
Коту отомстили, помыв им&nbsp;машину. &laquo;Мстителей&raquo; ищет милиция Коту отомстили, помыв им машину. «Мстителей» ищет милиция
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo;. Три способа &laquo;перезагрузки&raquo; для малого и&nbsp;среднего бизнеса Банк «Бай-Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса
MegaCom: как бесплатно пополнить баланс MegaCom: как бесплатно пополнить баланс
&laquo;О!Деньги&raquo;: оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;одно касание «О!Деньги»: оплачивайте коммунальные услуги в одно касание
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане