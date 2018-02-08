В Казахстане волк притворился мертвым, а потом напал на охотника

В Казахстане раненый волк притворился мертвым, а когда охотник пнул его, напал на обидчика. Ролик появился на странице kaztwitter в Instagram.

Охотники посчитали, что убили волка, и решили снять добычу на видео. Один из мужчин подошел к животному и пнул его. Тут же волк огрызнулся и попытался укусить обидчика. Хищнику удалось повалить мужчину на снег, но подоспевшие на помощь товарищи сумели спасти его.

Публикация от KAZTWITTER (@kaztwitter) Фев 5, 2018 в 6:26 PST

По закадровым комментариям можно понять, что действие происходит в начале февраля. Местные СМИ сообщили, что животное потом погибло. Мужчина, на которого напал хищник, не пострадал.