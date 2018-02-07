ОАО «Бишкектеплосеть» обещает благоустроить испорченную детскую площадку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе компании.

Ранее читатели жаловались: «В октябре Бишкектеплосеть делала подземный ремонт в домах №№ 1, 2, 3 и 4 и установила новые трубы. После ремонта разрушили детскую площадку и сломали все арыки. Теперь весной вода будет проникать во дворы домов, детям негде играть. Кто за это все ответит? И будет ли все восстановлено?»

«Ремонтная служба благоустроит территорию, после того как потеплеет. Сейчас погодные условия не позволяют этого сделать», — отметили в ОАО.

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