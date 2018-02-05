Устранить аварию на водопроводе в Канте смогли только после потепления

Аварию на водопроводе в Канте устранили после установления плюсовой температуры. Об этом сообщил местный горводоканал.

По данным организации, заявка об утечке воды поступила 29 января. Устранить ее в тот же день было невозможно, так как из-за сильных морозов отключение воды повлекло бы за собой ее замерзание в трубах. 2 февраля специалистами городского водоканала авария устранена. Подача воды осуществляется в бесперебойном режиме.

Водоканал извинился перед жителями за доставленные неудобства.

Напомним, на пересечении улиц Пушкина и Зои Космодемьянской прорвало водопровод, вода затопила ближайшие дома. Видео о происшествии прислали читатели ИА «24.kg».

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