Снег из русла Ала-Арчи сваливают неподалеку на саженцы деревьев

Снег из русла реки Ала-Арчи вывозят и сваливают на саженцы деревьев на улице Душанбинской. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Вот так вывозят снег при чистке русла реки Ала-Арчи, вываливают на высаженные саженцы деревьев. Фото сделано на улице Душанбинской рядом с Генеральной прокуратурой. Спасая одно, уничтожаем другое. Это по-нашему, молодцы», — возмущены горожане.

Отметим, последняя неделя января была довольно холодной. Как и предупреждали синоптики, столбик термометра опустился до отметки в —25 градусов. Но как только температура стала повышаться, на реке Ала-Арче появились снежные заторы.

Если в южной части столицы спасателям удалось предотвратить образование наледей и заторов, то в северной части сотрудникам МЧС приходится работать днем и ночью.

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