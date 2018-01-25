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Агент 024

Рассыпавшиеся деньги парализовали движение на скоростной трассе в США

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. По дороге рассыпались купюры номиналом пять, десять и двадцать долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть, сообщило UPI.

Как отметило агентство, в аварии виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась их объехать и тоже врезалась в ограждение. Серьезно никто не пострадал.

Чтобы собрать все банкноты, понадобилось около часа. Сколько именно собрали денег, не сообщается.
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