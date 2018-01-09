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Агент 024

Горбатый кит защитил женщину-биолога от акулы

Рядом с островами Кука в южной части Тихого океана горбатый кит защитил 63-летнюю женщину-биолога от тигровой акулы. Об этом сообщило издание The Independent.

Как отмечается, ученый Нэн Хаузер настолько увлеклась созерцанием плавающих рядом китов, что не заметила, как к ним подплыла акула. Увидев хищника, кит начал укрывать женщину плавниками.

Это продолжалось более десяти минут, за которые ныряльщица не впала в панику. По ее словам, поблизости дежурил еще один кит, который тоже старался отогнать акулу.

Дайверы и рыбаки рассказали, что хищница была около трех метров длиной, и если бы не помощь китов, для женщины все могло закончиться печально. Ныряльщики отметили, что в какой-то момент прекратили видеосъемку, так как «не хотели запечатлеть гибель» биолога.
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