Ограждения, где проводят теплотрассу для новой мечети, скоро появятся

Городскими службами дано поручение в срочном порядке установить соответствующие знаки на участках, где проводится теплотрасса для новой мечети. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники Санитарно-экологической инспекции мэрии составили протокол в адрес ОАО «Северэлектро». Кроме того, проведена разъяснительная работа с подрядной организацией, которая занимается проведением теплотрассы.

Свердловская районная администрация взяла под особый контроль этот участок.

Напомним, читатель ИА «24.kg» сообщил, что теплотрассу для новой мечети ремонтируют без установки предупреждающего ограждения, что опасно для жизни.

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